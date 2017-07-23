الحكومة اليمنية تعرض تبادل الأسرى مع المتمردين

عدن (الاتحاد)

اقترحت الحكومة اليمنية، أمس، إجراء صفقة لتبادل جميع الأسرى مع الانقلابيين، عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي وصل رئيسها بيتر ماورير إلى عدن في مستهل زيارة للبلاد تستمر 5 أيام وتهدف للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والصحية المتدهورة بسبب استمرار الصراع وتفشي وباء الكوليرا.

والتقى رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أمس في عدن، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق الذي من المقرر أن يزور أيضاً مدينتي تعز وصنعاء. وأشاد ابن دغر بالجهود التي يقدمها الصليب الأحمر للإسهام بتخفيف معاناة الشعب اليمني وتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية، مؤكداً أن حكومته ستقدم كل التسهيلات والدعم للجنة الدولية للقيام بواجبها الإنساني في جميع محافظات البلاد دون استثناء. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن رئيس الوزراء بن دغر أبدى استعداد حكومته إجراء صفقة مع الميليشيات الانقلابية لتبادل جميع الأسرى «بشكل كامل وكلي» عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال ابن دغر، إن ميليشيات الحوثي وصالح تعتقل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بعضهم مخفيين قسراً، موضحاً أن بين المعتقلين أطفالاً زجت بهم الميليشيات في الصراع المسلح واستخدمتهم كدروع بشرية.

وسلم رئيس الوزراء اليمني رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر قائمة بأسماء المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون الانقلابيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق في شمال البلاد. وأضاف: «تواصل الميليشيات الانقلابية رفضها لقرار مجلس الأمن والمتعلق بإطلاق سراح المعتقلين، وعلى رأسهم وزير الدفاع، اللواء الركن محمود الصبحي واللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي) واللواء فيصل رجب»، لافتاً إلى أن الميليشيات تستعد لمحاكمة 10 صحفيين «أبدوا رأياً مخالفاً للمشروع الأمامي ورفضوا الانقلاب»، مطالباً الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالعمل على إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين دون قيد أو شرط.

.. وتدعو المنظمات الدولية لنقل مكاتبها إلى عدن

عدن (الاتحاد)

انتقد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح استمرار المنظمات الدولية العمل تحت سلطة الميليشيات الانقلابية، داعياً إلى سرعة نقل مكاتبها إلى عدن تحت غطاء الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً ووفقاً للقوانين والمواثيق الدولية. وقال فتح، إنه لا مركزية في العمل الإغاثي، وإن المساعدات يتم توزيعها على المحافظات المختلفة حتى الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين رغم تعرضها لعمليات نهب واستيلاء، ودعا المنظمات الدولية إلى العودة لمدينة عدن تحت غطاء الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مؤكداً أنه لا يجوز لها البقاء في صنعاء تحت سلطة الانقلابية، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تؤكد ذلك.

جاءت تصريحات الوزير خلال ورشة عمل خاصة بالمعايير الإنسانية للعمل الإغاثي في عدن. وقال فتح: «إن كارثة إنسانية غير معقولة يتعرض لها أبناء الوطن نتيجة الحرب العبثية التي تشنها الميليشيات الانقلابية منذ أكثر من عامين»، مضيفاً «إن على الجميع يتحمل المسؤولية الإنسانية الكاملة لإنقاذ أرواح الأبرياء في المحافظات اليمنية وتفعيل العمل الإغاثي على ضوء المعايير الإنسانية وإيصال المساعدات لمستحقيها». وأشار إلى أن الحكومة الشرعية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة تعمل بدعم مباشر من دول الخليج العربي بقيادة السعودية والإمارات على إيصال المواد الإغاثية للمتضررين في مختلف المحافظات اليمنية من دون استثناء. ونوه «من المؤسف أن تتعرض القوافل الإغاثة لعمليات التقطع والنهب من قبل الميليشيات الانقلابية»، موضحاً أن على المجتمع الدولي الضغط على المليشيات بعدم المساس بالإغاثة التي لا تخضع لأي معيار سياسي، وأن الحكومة الشرعية تتعامل مع أبناء الوطن بكل شرائحهم المجتمعية من دون تمييز.