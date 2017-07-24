«الشرعية» تتقدم في ميدي

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام، وكالات (عدن، صنعاء)

سيطرت قوات الشرعية على مدينة ميدي بمحافظة حجة، فيما شنَّت هجوماً كبيراً على مواقع الميليشيات في معسكر خالد بمفرق المخا بعد حصار محكم فرضه من عدة اتجاهات، واغتال مسلحون من تنظيم «القاعدة» مسؤول في قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين.

وأكد مصدر عسكري مسؤول في المنطقة العسكرية الخامسة، سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مدينة ميدي بمحافظة حجة، موضحاً أن الميليشيات باتت محاصرة في الطرف الجنوبي الشرقي من المدينة فيما بقية المدينة تحت السيطرة. وتوقع المصدر أن يتم إعلان تطهير مدينة ميدي بالكامل خلال الساعات القليلة القادمة، لافتاً إلى أن 20 مسلحاً انقلابياً قتلوا في الـ12 ساعة الماضية بينهم قيادي،

وبين المصدر أن الجيش قطع الإمدادات عن فلول الانقلابيين ويجري التعامل معهم.

إلى ذلك، شنَّ الجيش الوطني هجوماً كبيراً على مواقع الميليشيات في معسكر خالد بمفرق المخا بعد حصار محكم فرضه من اتجاهات عدة.