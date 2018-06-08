عبد الرحيم الريماوي ، علاء المشهراوي (القدس ، رام الله ، غزة)

ضاعف جيش الاحتلال عديد قواته على حدود غزة أمس، وعزز انتشار القوات في الضفة الغربية تحسباً للمواجهات المرتقبة لمواجهة مليونية القدس بمناسبة الذكرى 51 لنكسة حزيران عام 1967م واحتلال المدينة المقدسة. ونقل موقع صحيفة «معاريف» العبرية عن وزارة الجيش الإسرائيلي تقديرها أن عدد الفلسطينيين الذين سيصلون إلى السياج اليوم الجمعة من قطاع غزة سيقدر بعشرات الآلاف بأرقام مماثلة ليوم النكبة. وتستعد الجماهير الفلسطينية للمشاركة في مظاهرات سلمية غاضبة على حدود قطاع غزة الشرقية، ضمن أحداث مسيرة العودة الكبرى، وفي جمعة عاشرة أطلق عليها «جمعة القدس»، والتي تأتي بالتزامن مع ذكرى النكسة. وقد دعت الفصائل الفلسطينية إلى الزحف الهادر نحو القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وأكدت الفصائل في بيان لها على أبناء الشعب الفلسطيني بجعل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى تجسيداً فعلياً لـ«مليونية القدس»، وليعلم المحتل الغاصب أن ذكرى النكسة الـ51 هي يوم تجديد البيعة لحماية مدينة القدس. ودعت الفصائل، إلى الاعتكاف في المسجد الأقصى، وكل من يجد صعوبة في الوصول للمسجد الأقصى، للصلاة على أقرب نقطة يمكن الوصول لها على حواجز الاحتلال المنتشرة حول القدس، وإرسال رسالة للاحتلال بأنه لا أحد يمكن أن يزيل حب القدس والأقصى من القلوب. كما دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في «مليونية القدس» يوم غدٍ الجمعة، في حين يستنفر الاحتلال «الإسرائيلي» جنوده على حدود قطاع غزة، والإعلان عن حالة تأهب قصوى. وأكدت الهيئة الوطنية استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها، ومواصلة تحشيد كافة الطاقات الوطنية، والشعبية لضمان أكبر مشاركة شعبية واسعة، في مليونية القدس يوم الجمعة.

واندلعت صباح الخميس مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال الصهيوني داخل باحات المسجد الأقصى، بسبب محاصرة قوات الاحتلال لهم داخل المصلى القبلي، وذلك إثر اقتحام عشرات المستوطنين وتدنيسهم للمسجد المبارك. وواجه المعتكفون والمصلون هذه الاقتحامات، التي تتم في اليوم الثاني من أيام العشر الأواخر في شهر رمضان، بهتافات التكبير، التي تطورت لاحقاً إلى مواجهات محدودة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت تجاههم.

واستدعت شرطة الاحتلال عدداً من عناصر القوات الخاصة المسلحة التي حاصرت المصلين داخل المصلى القبلي حتى انتهاء فترة اقتحامات المستوطنين الصباحية، كما تواجد بينهم عنصر قام بتصوير الأحداث بكاميرا خاصة. وقد اعتقلت قوات الاحتلال فتى وشاباً، وأطلقت الرصاص المطاطي باتجاه المصلين الذين أمطروا الجنود بالأحذية والحجارة.