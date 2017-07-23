«ديانا، أمنا: حياتها وإرثها» في فيلم وثائقي



تاريخ النشر: الإثنين 24 يوليو 2017 لندن (رويترز) يعرض هذا الأسبوع فيلم وثائقي تلفزيوني جديد، يستعيد الأميران وليام وهاري فيه ذكريات الطفولة بعد 20 عاماً على وفاة أمهما الأميرة ديانا. وقال قصر كينزنجتون في بيان إن فيلم «ديانا، أمنا: حياتها وإرثها»، ومدته 90 دقيقة، يحتفي بحياة أميرة القلوب الراحلة. ولاقت ديانا، الزوجة الأولى لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، حتفها في حادث سيارة بالعاصمة الفرنسية باريس في أغسطس 1997 عن عمر 36 عاماً. وكان وليام يبلغ من العمر آنذاك 15 عاماً، وهاري 12 عاماً. ويظهر في الفيلم الأميران وليام، الثاني في تسلسل تولي العرش، وهاري وهما يتحدثان عن طفولتهما بينما يلقيان نظرة على صور في ألبوم عائلي جمعته ديانا. وكان وليام قال هذا العام إنه ما زال يشعر بأثر صدمة فقدان الأم حتى بعد 20 عاماً على وفاة ديانا.. وقال هاري، إنه تلقى استشارات نفسية لمساعدته على تجاوز الحزن. وتعرض قناة (آي.تي.في) الفيلم في المملكة المتحدة اليوم الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.. ومن المقرر إقامة عدد من الفعاليات لإحياء ذكرى وفاة ديانا.. فيما عرض قصر باكنجهام أمس الأول مقتنيات نادرة لديانا، من بينها موسيقاها المفضلة وحذاء الباليه الخاص بها، بالإضافة إلى افتتاح معرض في فبراير الماضي يحتفي بأزياء ديانا.