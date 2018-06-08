السجن بين 5 و15 عاماً لـ28 مداناً باقتحام مركز شرطة

القاهرة (د ب أ)

قضت محكمة مصرية أمس الخميس بالسجن المشدد 15 عاماً على 18 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام مركز شرطة أطفيح». وعاقبت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة امس بالسجن خمسة أعوام على 10 متهمين في قضية اقتحام مركز شرطة اطفيح وإضرام النيران فيه والتعدي على قوات الشرطة وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة في أغسطس 2013.

وكانت المحكمة قد سبق وأن أصدرت حكماً غيابياً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً بحق 55 متهماً في القضية، وتم القبض على 27 منهم وجرت إعادة إجراءات محاكمتهم أمام هذه المحكمة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها «التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها».