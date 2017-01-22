مقتل 8 مصريين بسقوط قذيفة شمال سيناء

القاهرة (رويترز)

قتل سبعة رجال وطفل فجر أمس في سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل بمدينة رفح في محافظة شمال سيناء المصرية التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وإرهابيين مؤيدين لتنظيم داعش.

وقال احد السكان، إن سقوط القذيفة أحدث دويا هائلا ونتج عنه دخان كثيف إلى جانب تهدم أجزاء كبيرة من المنزل الذي يوجد في منطقة العجرة في جنوب رفح الواقعة على حدود قطاع غزة.

وقالت المصادر الطبية، إن الطفل القتيل عمره عشر سنوات.

وفي حادث منفصل قالت مصادر أمنية، إن إرهابيين أطلقوا النار على قوة أمنية في مدينة العريش عاصمة المحافظة، مما أدى لإصابة وكيل إدارة المباحث بمديرية أمن شمال سيناء الذي يحمل رتبة عميد، كما أصيب مجند. وقال مصدر، إن العميد المصاب نقل إلى القاهرة للعلاج.