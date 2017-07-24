إدارة الضغوط النفسية في "مركز جمعة الماجد"

دبي (الاتحاد)

ضمن الأنشطة والفعاليات المقامة في عام الخير نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بالتعاون مع المستشفى الدولي الحديث بدبي يوم أمس الأول السبت محاضرة بعنوان "إدارة الضغوط النفسية" قدمتها أخصائية الطب النفسي الدكتورة داليا ناجي رزق، وحضرها 45 مشاركاً من المهتمين.

يأتي تنظيم هذه المحاضرة متابعة لأنشطة الموسم الثقافي الصيفي لمركز جمعة الماجد، كما جرى اختيار الموضوع لأهميته وتأثيره على حياتنا في جوانب عديدة، سواء على مستوى الأسرة والبيت أم العمل.

بدأت الدكتورة داليا المحاضرة باستبيان لقياس التوتر والإجهاد، وأكدت على مقولة للطبيب الكندي ھانز سیلى - مؤسس أبحاث الإجھاد والضغوط :"الشخص الوحید الذي لا يشعر بالضغوط ھو الشخص المیت"، وتناولت في المحاضرة عدة محاور منها: أسباب الضغوط والتوتر، والتعرف على مصادر التوتر، وإستراتيجيات التعامل مع الضغط والتوتر من خلال استبيانات وتمرينات تفاعلية. وقد أبدى الجمهور تفاعلاً كبيراً مع المحاضرة وشاركوا بآرائهم وتجاربهم الشخصية. ورافق المحاضرة فحص طبي لقياس الضغط والسكر ومؤشر كتلة الجسم لجميع المشاركين.

وفي ختام المحاضرة كرم الدكتور محمد كامل، المدير العام للمركز، الدكتورة داليا على أدائها المتميز كما كرم الفريق الطبي المشارك معها.