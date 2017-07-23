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«الكتاب الكويتيين» تشيد بمبادرة حاكم الشارقة إنشاء بيوت للشعر

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تاريخ النشر: الإثنين 24 يوليو 2017

الشارقة (وام)

أشاد طلال الرميضى، أمين عام رابطة الأدباء والكتاب الكويتيين، بمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إنشاء بيوت للشعر في عدد من الدول العربية. جاء ذلك خلال زيارته يرافقه وفد كويتي أمس الأول لـ«بيت الشعر» في الأقصر عقب مشاركتهم بندوة ثقافية تحمل عنوان «العلاقات الثقافية المصرية الكويتية»، ضمن فعاليات مدينة الأقصر «عاصمة الثقافة العربية». وأعرب الرميضي عن تطلعات الرابطة لتحقيق قدر كبير من التواصل مع بيت الشعر في الأقصر من خلال ترتيب زيارات لأدباء وكتاب وشعراء الكويت لا سيما المبدعين الشباب. من جانبه أثنى الدكتور عايد عتيق، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الكويت، في كلمته على الدور الثقافي الرائد والمستنير الذي تقوم به الشارقة في إثراء المشهد الثقافي العربي.

     
 

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