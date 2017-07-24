«الموسم المسرحي» وإشكالية الحضور الجماهيري

إبراهيم الملا (الشارقة)

يهدف «الموسم المسرحي» المبرمج ضمن النشاطات الثقافية الصيفية، إلى التواصل مع قطاعات متنوعة وواسعة من الجمهور المحلي، من أجل رفع منسوب المعرفة والوعي تجاه المسرح، وما يتضمنه من قضايا إنسانية، وفضاءات تعبيرية.

يقام «الموسم المسرحي» برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمه جمعية المسرحيين في الدولة، بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، حيث يتم اختيار أربعة عروض مشاركة في مهرجان أيام الشارقة المسرحية، لنقل تجاربها الفنية والأسلوبية إلى الجمهور العام في مناطق الدولة المختلفة.

ومع قرب اختتام عروض الدورة الـ13 من الموسم المسرحي، تحدث عدد من المسرحيين المشاركين في الموسم المسرحي لـ«الاتحاد» وعبّروا عن وجهات نظر بدت متجانسة فيما يخص آليات تطوير هذا الحدث الثقافي المهم، وقدموا اقتراحات وازنة لتجاوز إشكالية الإقبال الجماهيري المتواضع في بعض العروض.

ويشير الفنان المسرحي عبدالله صالح ــ المشارك بدور رئيسي في مسرحية «حلم وردي» ــ إلى ضرورة استقطاب جمهور الموسم المسرحي من خلال وسائل جديدة ومبتكرة، تتجاوز أساليب الإعلان التقليدية التي كانت تؤتي ثمارها مع بدايات انطلاق الموسم قبل عشر سنوات تقريباً، أما اليوم ــ كما يؤكد عبدالله صالح ــ فإن المسؤولين عن الأمور الإنتاجية في فعالية الموسم المسرحي يجب أن ينتبهوا للتأثير الإعلاني والترويجي القوي في وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن هذه الوسائل الحديثة يمكن أن تساهم بشكل فاعل في الترويج للموسم المسرحي، وبتكلفة لا تكاد تذكر مقارنة بتكاليف الإعلان التقليدي الباهظة.