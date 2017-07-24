زيدان: رونالدو باقٍ في الريال لعامين

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أكد المدرب الفرنسي لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان من الولايات المتحدة، حيث يستعد فريقه للموسم الجديد، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باقٍ مع النادي الملكي لعامين إضافيين أو ثلاثة، واضعاً بذلك حداً للشائعات التي تتحدث عن إمكانية عودته إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وواصل: «إنه في عطلة وسيكون معنا في الخامس من أغسطس، أنا أسمع كما كل الناس، لكن الأمر الوحيد الذي يهمني هو ما يريد القيام به في ريال مدريد، سيكون معنا يوم الخامس، وأعتقد أنه سيبقى للعامين أو الثلاثة المتبقية له معنا».

ويخوض ريال مدريد بعد غد مباراة ودية أخرى ضد مانشستر سيتي في لوس أنجلوس ثم يواجه غريمه المحلي برشلونة السبت في ميامي قبل عودة رونالدو إلى صفوفه.

واعتبر زيدان أن النجم البرتغالي: «في عطلة مستحقة تماماً بعد العام الذي خاضه، عليه أن يعود وسنرى متى سيكون بإمكانه اللعب، أنا متأكد من أنه سيكون جاهزاً بأسرع وقت ممكن».

ويلتقي ريال في الثامن أغسطس في العاصمة المقدونية سكوبيي مع يونايتد بالذات على الكأس السوبر الأوروبية التي تجمع بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، المسابقة التي أحرزها الفريق الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه.

وستكون الفرصة قائمة أمام رجال زيدان لإحراز لقب آخر غير السوبر الأوروبية، عندما يلتقي برشلونة في 13 و16 أغسطس في السوبر الإسبانية قبل أن يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري 20 أغسطس ضد مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا.