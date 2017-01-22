«جوار ليبيا» : لا للحل العسكري للأزمة

القاهرة (وكالات)

جدد وزراء خارجية دول جوار ليبيا، أمس، رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار فيها بشكل خاص والدول المجاورة لها بشكل عام.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع العاشر لمجموعة «دول جوار ليبيا» برئاسة مصر بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر وممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا جاكايا كيكويتي.

وشدد المجتمعون على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادة أراضيها ولحمة شعبها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، مؤكدين أن «الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة».

وأشاروا إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات الشرعية للدولة ووحدتها واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.