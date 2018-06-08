«الهلال» توزع 4 آلاف سلة غذائية لأهالي مديرية «رضوم» في شبوة

شبوة (وام)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية على الأسر غير القادرة بمحافظة شبوة اليمنية في إطار الدعم الذي تقدمه الإمارات لمساعدة الأشقاء في اليمن من أجل تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

ووزعت الهيئة 4 آلاف سلة تضم مكونات غذائية أساسية على أهالي مديرية رضوم بمحافظة شبوة من أجل تخفيف العبء الملقى على عاتق الأسر غير القادرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يحياها اليمن. وأكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في شبوة أحمد النيادي حرص الهيئة على مواصلة جهودها الخيّرة ومساعيها الحثيثة لتحسين حياة المواطنين اليمنيين والتخفيف من وطأة المعاناة عن كاهلهم وذلك عن طريق الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين. مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية الإماراتية لليمن ستتواصل تلبية لحاجات الناس من المواد الغذائية بتوجيهات من قيادة الدولة الرشيدة.

وأشاد مسؤولو المديرية بجهود هيئة الهلال الأحمر في دعم ومساعدة الأسرة غير القادرة في المحافظة وما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني للشعب اليمني في مختلف المحافظات. وأعربت الأسر المستفيدة من ناحيتها عن شكرها للإمارات على دعمها المتواصل للشعب اليمني، وثمنت جهود ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر في إيصال المساعدات التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها.