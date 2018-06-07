إنذار أخير لـ «فوق السحاب»

أبوظبي (الاتحاد)

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توجيه «إنذار أخير» إلى الشركة المنتجة لمسلسل «فوق السحاب» بضرورة حذف المشاهد المتضمنة ترويجاً للمخدرات والتدخين من الحلقات المتبقية من العمل، ومراجعة الحلقات السابقة وإعادة المونتاج الخاص بها.

وتضمن القرار أن تقوم الشركة المنتجة كذلك بحذف جميع المشاهد التي تضمنت تعاطي المخدرات والتدخين من الحلقات الـ19 السابقة حين إعادة عرض المسلسل، حرصاً على عدم الترويج للتدخين والمخدرات وآثارهما على الشباب، كما قرر المجلس وقف بث المسلسل في حال عدم الالتزام بتنفيذ ما سبق.