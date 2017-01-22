انتحار إرهابيين واعتقال اثنين بمداهمة وكرين في جدة

الرياض (وكالات)

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه في إطار ما تقوم به الجهات الأمنية من مهام في مكافحة الإرهاب والإطاحة بأوكاره وخلاياه وعناصره وإضعاف المقومات التي يعتمدون عليها في الإعداد لمخططاتهم الإجرامية للإخلال بأمن البلاد واستقرارها، فقد باشرت الجهات الأمنية أمس على ضوء المعلومات المتوفرة لديها مداهمة وكرين إرهابيين لخلية إرهابية بشكل متزامن، حيث كان يقع الأول منهما بحي الحرازّات بمحافظة جدة، وهو عبارة عن استراحة، اتخذها عناصر الإجرام مأوى لهم، ومعملا لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة. وبتطويقها وتأمين المواقع المجاورة لها بادر من فيها وهما شخصان بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن، ولم يستجيبا لكل النداءات التي وجهت لهما بتسليم أنفسهما، ما اقتضى الرد عليهما بالمثل وفقا لما تطلبه الموقف. وحينما يئسا من القدرة على الإفلات من قبضة رجال الأمن أقدما على تفجير أنفسهما بوساطة أحزمة ناسفة ما أدى لتطاير أشلائهما في موقع الاستراحة مع انفجار المعمل الذي بداخلها، فيما لم يصب أحد من الموجودين بجوار موقعهما الذي تم تأمينه قبل المداهمة أو أحد من المارة أو رجال الأمن بأي أذى.

أما الوكر الثاني فكان عبارة عن شقة سكنية بحي النسيم بمحافظة جدة فيها شخص ثالث يرتبط بمن تم التعامل معهما داخل الاستراحة وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من المقاومة ويدعى حسام بن صالح بن سمران الجهني سعودي الجنسية، وقبض بمعيته على امرأة تدعى فاطمة رمضان بالوشي علي مراد (باكستانية الجنسية) يدعي المذكور أنها زوجته. كما ضبط بشقته على سلاح رشاش وحقيبة مشركة وأجهزة هاتف جوال في حالة تشريك غير مكتملة.

ولاتزال الجهات الأمنية تباشر مهامها في رفع الأدلة والآثار من الموقعين والتحقيق مع المقبوض عليهما، وستعلن لاحقا التفاصيل الكاملة، بما فيها هوية الانتحاريين.

وأذاعت قناة «العربية» لقطات لتصاعد أعمدة الدخان فوق جدة وانفجار بأحد المباني، وأظهرت صور بثها مغردون على تويتر اندلاع حريق في مكان الحادث.

وفي السابع من الشهر الجاري، قتل شخصان يشتبه بانتمائهما إلى شبكات ارهابية في عملية للشرطة في مدينة الرياض، وفقاً لوزارة الداخلية السعودية.

في أواخر أكتوبر، أعلنت السلطات السعودية تفكيك خليتين «إرهابيتين» على علاقة بتنظيم داعش خططت إحداهما لهجوم خلال مباراة لكرة القدم في جدة. وأكدت توقيف عناصر الخليتين وعددهم ثمانية بينهم اثنان من الباكستانيين وسوري وسوداني.