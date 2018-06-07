الوسائط الإلكترونية.. نافذة عرض «على الطلب»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
لم يعد مستحيلاً أن ترى مسلسلاً لم تسعفك الظروف لمشاهدته وقت البث، إذ أصبحت التطبيقات والمنصات والقنوات الإلكترونية، بديلاً للقنوات التلفزيونية، ومكنت الجمهور من متابعة المسلسلات المعروضة على مدار اليوم في أي زمان ومكان، كما أنها باتت بيئة خصبة للمعلنين تتهافت عليها كبريات الشركات المتخصصة في الإعلان والإنتاج الفني، لحجز مكان لها في هذا العالم، الذي جذب اهتمام كثيرين.
تسهيل المشاهدة
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ويرى زيد أن التطبيقات الإلكترونية وبرغم أنها أصبحت منافساً قوياً، إلا أنها لم تؤثر على متابعة الجمهور لشاشات التلفزيون، لكنها سهلت عملية المشاهدة بطرق مختلفة، فالتلفزيون في رمضان وما يقدم من أعمال درامية وبرامج ترفيهية له طعم آخر، غير أن التطبيقات أتاحت لهؤلاء المتابعين أن يشاهدوا ما يحبونه في اللحظة المباشرة ومن دون أي وسائط أخرى، وهذه التنقية الجديدة تعد شيئاً مميزاً في الفضاء الإعلامي العالمي».
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