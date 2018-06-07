الوسائط الإلكترونية.. نافذة عرض «على الطلب»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

لم يعد مستحيلاً أن ترى مسلسلاً لم تسعفك الظروف لمشاهدته وقت البث، إذ أصبحت التطبيقات والمنصات والقنوات الإلكترونية، بديلاً للقنوات التلفزيونية، ومكنت الجمهور من متابعة المسلسلات المعروضة على مدار اليوم في أي زمان ومكان، كما أنها باتت بيئة خصبة للمعلنين تتهافت عليها كبريات الشركات المتخصصة في الإعلان والإنتاج الفني، لحجز مكان لها في هذا العالم، الذي جذب اهتمام كثيرين.

تسهيل المشاهدة

وحول دور التطبيقات والقنوات الإلكترونية في تسهيل عملية المشاهدة وتحقيق نسبة مشاهدة أعلى للمسلسلات، يقول الفنان عبد الله زيد، الذي يلعب بطولة مسلسل «حدك مدك» في رمضان هذا العام: «حققت التكنولوجيا الحديثة نجاحات كبيرة في الحياة بشكل عام، وأضافت للفن بشكل خاص، فنحن اليوم نعيش في عالم التكنولوجيا الفنية التي جعلت المشاهد يخرج من إطار مشاهدة الأعمال عبر شاشات التلفزيون»، مضيفاً «أنه لم يعد هناك أدنى مشكلة في أن يمارس أي مشاهد عمله في أثناء عرض أحد الأعمال المفضلة لديه أو حتى زيارة الأقارب والأصدقاء أو القيام بأي عمل آخر، إذ إنه يدرك تماماً بأن التطبيقات الإلكترونية تجعله يشاهد العمل وقتما أراد».

ويرى زيد أن التطبيقات الإلكترونية وبرغم أنها أصبحت منافساً قوياً، إلا أنها لم تؤثر على متابعة الجمهور لشاشات التلفزيون، لكنها سهلت عملية المشاهدة بطرق مختلفة، فالتلفزيون في رمضان وما يقدم من أعمال درامية وبرامج ترفيهية له طعم آخر، غير أن التطبيقات أتاحت لهؤلاء المتابعين أن يشاهدوا ما يحبونه في اللحظة المباشرة ومن دون أي وسائط أخرى، وهذه التنقية الجديدة تعد شيئاً مميزاً في الفضاء الإعلامي العالمي».