مروة محمد تقدم لضيوفها «طاجن اللحم»

أشرف جمعة (أبوظبي)

تدخل النجمة السعودية مروة محمد المطبخ لطهي أطعمة مائدة رمضان، وحين تستضيف رفيقاتها تجتهد لتضع أمامهم أطباقاً شهية كونها تصنعها بيديها، واللافت أنه في أثناء تصوير مسلسل «قلوب بيضاء» ظهرت مروة في بعض المشاهد وهي المطبخ مع زملاء العمل الدرامي.

وعن علاقتها بالمطبخ، تقول «الطهي عمل إبداعي يحتاج إلى تركيز وقدرة على وضع تصور لطريقة الطهي»، ما يجعلها تفكر قبل دخول المطبخ في نوعية الطعام الذي تصنعه. وتلفت إلى أنها تدخل المطبخ بشغف، خصوصاً عندما تشعر برغبة في طهي أطعمة محددة، وأنها حين تدخل هذا العالم السحري فإنها تعد الخلطات المطلوبة والمقادير أيضاً حتى تشعر في النهاية بأنها صنعت شيئاً له قيمة.

وتوضح أن من بين الأطباق التي تجيد طهيها «طاجن مغربي باللحم» وأنها تملك مفاتيح هذا اللون من الطعام المغربي، إذ تعده بشكل متميز، وتشعر بسعادة غامرة حين يتذوقه ضيوفها وفي الوقت نفسه، يعبرون عن رضاهم الحقيقي بما قدمت.

وترى أن الطبخ وإن كان من الأشياء الأساسية في حياة المرأة فإن الرجال أيضاً تفوقوا فيه، وأن هناك بعض الفنانين الذين يحبون طهي بعض الأطعمة، لافتة إلى أن الهواية لها دور في أن تجعل أهل الفن خاصة يقبلون على طهي أطعمة مفضلة لديهم، وأنها من الفنانات اللواتي لديهن القدرة على طهي أطعمة خاصة وبمستوى فائق، وأن هوايتها هذه تنشط عندما يكون لديها ضيوف، إذ تفضل أن تصنع لهم أطعمة ذات مذاق يبقى أثره في ذاكرتهم.