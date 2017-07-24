ريجيكامب: «العنابي» ضحية «الأخطاء الدفاعية»

محمد سيد أحمد (القاهرة)

قادت الأخطاء الدفاعية إلى خسارة الوحدة أمام نصر حسين داي الجزائري بهدفين مساء أمس الأول، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى بالبطولة العربية المقامة حالياً في ضيافة مصر، ورغم أن الفريق الجزائري لعب مدافعاً، إلا أنه نجح في استغلال أخطاء «العنابي»، وترجمتها إلى هدفين حصد بهما أول 3 نقاط، وتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن الفيصلي الأردني الذي تفوق على الأهلي بهدف.

ولعب ضعف مخزون اللياقة لدى الوحدة الذي تدرب لفترة قصيرة قبل انطلاق البطولة، دوراً في غياب التركيز في الدفاع أو حتى الهجوم، حيث أهدر الفريق فرصاً كانت كفيلة لإعادته إلى المباراة التي جاءت ظروفها معاكسة أيضاً، بإصابة خالد باوزير صانع الألعاب قبل نهاية الشوط الأول.

من جانبه، أعرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني، عدم رضاه عن أداء الفريق في المباراة، خاصة خلال الشوط الأول الذي شهد أخطاءً دفاعية كلفت خسارة المباراة، رغم أن الفريق كان بإمكانه الخروج بنتيجة أفضل، في ظل الفرص التي أتيحت له في الشوط الثاني.

وقال ريجيكامب:«بالتأكيد غير راضٍ عن الخسارة، وأعتقد أننا لم نقدم المستوى المتوقع، عانينا من أخطاء دفاعية «ساذجة» كلفتنا هدفين، وفي الشوط الثاني تحسن الأداء، وأتيحت لنا 3 فرص محققة للتهديف، لو نجحنا في تسجيل إحداها، لخرجنا بنتيجة أفضل».