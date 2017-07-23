البرتقالي يضم 9 شباب للفريق الأول

عجمان (الاتحاد)

استدعى أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان، 9 لاعبين من فريق 19 سنة بالنادي للمشاركة في الإعداد الحالي مع الفريق الأول، واللاعبون هم: خليل عبد الناصر، عيسى أوفض، محمد صالح، عمران البلوشي، سلطان البلوشي، جابر الحوسني، حمدان المازمي، عبد الرحمن أحمد راكان، ويعتبر اللاعبون التسعة من الذين تدرجوا في جميع المراحل السنية بالنادي.

وشارك اللاعبون المختارون في التدريبات مع الفريق الأول بروح معنوية عالية، حيث مثل اختيارهم حافزاً معنوياً بعدما تحققت أمنياتهم في الانضمام للفريق الأول بحسب تصريحات الثلاثي محمد صالح وخليل عبد الناصر وجابر الحوسني الذين أكدو أن وجودهم مع الفريق الأول يعتبر تحدياً مهماً لهم في المرحلة المقبلة، وأن وصولهم للفريق الأول أمنية كل لاعب من أبناء النادي تدرج منذ بدايات المراحل السنية في عمر 7 أو 8 سنوات.

وعبروا عن شكرهم للجهاز الفني على هذه الثقة، ومشيدين في الوقت نفسه بكل المدربين الذين تدربوا على أيديهم في المراحل السنية وبقطاع المراحل السنية في النادي وعلى رأسه عضو مجلس الإدارة يحيى خلف المطروشي على الاهتمام الذي توليه إدارة النادي، ما كان له الأثر الكبير في النتائج التي تحققت الموسم الماضي، وظهور لاعبين يستفيد منهم النادي في المستقبل القريب.