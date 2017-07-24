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حداداً على وفاة عبدالله حيايي

إلغاء مراسم استقبال بعثة «أصحاب الهمم» بمطار دبي غداً
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تاريخ النشر: الإثنين 24 يوليو 2017

أسامة أحمد (لندن)

قررت بعثة منتخبنا الوطني المشاركة في بطولة العالم لـ «بارالمبية» ألعاب القوى بلندن إلغاء مراسم استقبال «أصحاب الهمم» بمطار دبي فجر غد، حداداً على وفاة عبدالله حيايي لاعب المنتخب في الملعب أثناء التدريب قبل انطلاق التظاهرة العالمية.

وكانت نتائج منتخبنا ليوم أمس الأول قد أسفرت عن حصول سارة السناني بطلتنا الأولمبية على المركز الرابع في دفع الجلة الفئة أف 33، بينما خرج من التصفيات بدر الحوسني في سباق 5000 متر الفئة تي 54 وعائشة الخالدي في دفع الجلة في الفئة أف 33.

وأكدت سارة السناني والدموع تملأ عينيها أن «مونديال لندن» قوي، وكانت تتطلع للوصول إلى منصة التتويج في هذه التظاهرة العالمية، مبينة أنها تسعى للتعويض في البطولات المقبلة.

وقالت «طويت صفحة «بارالمبية» ألعاب القوى من أجل الاستعداد القوي بعد أن كشفت بطولة لندن عن مستويات قوية كان لها المرود القوي على المستوى الفني لأجل خوض تحدي البطولات المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية».

ويسعى الاتحاد خلال المرحلة المقبلة من أجل صناعة جيل جديد للوجود في نسخة 2024 البارالمبية، خصوصاً في ظل الاهتمام الكبير الذي يجده «أصحاب الهمم» من قيادتنا الرشيدة ليحصد أبطالنا النجاح تلو الآخر بعد أن وضع مجلس الإدارة إستراتيجية طموحة لرعاية وتطوير جميع الألعاب وتعريف الجمهور بها والمشاركة في البطولات والمسابقات العالمية والعربية والخليجية وإتاحة الفرصة لـ «أصحاب الهمم» بمختلف ألوان طيفهم لممارسة الرياضة ودمجهم في المجتمع من أجل اكتسابهم السلوك التربوي والاهتمام بالأندية ومراكز أصحاب الهمم بالدولة. ... المزيد
     
 

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