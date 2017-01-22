«التحالف» يدمر 90 زورقاً لـ «داعش» في الموصل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

نفذت قوات التحالف الدولي 90 ضربة جوية على زوارق ومراكب و3 سفن تابعة لـ «داعش» أثناء هروبها في نهر دجلة، في حين تمكنت القوات العراقية من السيطرة على قرية القويسات وتقاطعاتها في الموصل، ودمر الطيران العراقي 4 عجلات تابعة للتنظيم الإرهابي قرب الساحل الأيمن للموصل ما أسفر عن مقتل من فيهم.

وكشفت قوات التحالف الدولي ضد «داعش» عن استهدافه 90 زورقا بحريا وثلاث عبارات في نهر دجلة بمدينة الموصل منذ يوم الأربعاء الماضي وحتى أمس الأول. وذكرت القيادة المركزية لعمليات قوات التحالف في بيان، أن هذه الزوارق والعبارات كان يستغلها مقاتلو «داعش» في نقل عتادهم عبر نهر دجلة من شرق مدينة الموصل إلى غربها والفرار من القوات العراقية التي تواصل عملياتها العسكرية لتطهير ما بقي من بؤر للتنظيم شرقي الموصل. وأضاف البيان أن القوات العراقية سيطرت على الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل وجسوره الخمسة في المدينة على مدى الأسابيع الماضية ما صعب على مقاتلي «داعش» عملية هروبهم من ملاحقة القوات العراقية. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل جون دوريان «نرى محاولات التنظيم البائسة للارتداد بيد أن القوات العراقية سيطرت على جميع جسور الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل». وأضاف أن عملية استهداف الزوارق والعبارات تدل على أسلوب قوات التحالف في الحاق الهزيمة بـ «داعش» فيما تواصل القوات العراقية تطهير شرقي الموصل. يذكر أن قوات التحالف دمرت ما لا يقل عن 112 زورقاً في نهر دجلة بالموصل منذ بدء عملية تحرير المدينة في 17 أكتوبر الماضي كما استهدفت مركبات مائية أخرى ودمرتها خارج المدينة.

إلى ذلك، ذكر قائد عمليات قادمون يانينوى عبد الأمير يار الله أن «قطعات الفرقة التاسعة واللواء الثالث والفرقة الأولى سيطرت على قرية القويسات وعلى تقاطع القويسات ورفعت العلم العراقي فوقه». بدوره، أكد مصدر أمني في محافظة نينوى أمس، بأن الطيران العراقي دمر 4 عجلات تابعة لتنظيم «داعش» قرب الساحل الأيمن للموصل. وقال المصدر في بيان صحفي، إن «طيران الجيش العراقي قصف 4 عجلات تابعة لتنظيم «داعش» قرب الساحل الأيمن لمدينة الموصل مما أسفر عن تدميرها ومقتل من فيها». وأضاف، أن «القوات الأمنية المشتركة بصدد إعادة ترتيب صفوفها من جديد لاقتحام الساحل الأيمن خلال الأيام المقبلة».

وفي تكريت، أعلن مصدر أمني أمس، العثور على مقبرة جماعية في منطقة القصور الرئاسية وسط مدينة تكريت. وقال المصدر إنه «تم العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 89 جثة من ضحايا مجزرة سبايكر في القصور الرئاسية وسط تكريت».