نصف نهائي سلة «الروح الإيجابية» الجمعة

دبي (الاتحاد)

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة كرة السلة، التي تقام ضمن فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة الرياضية الرائدة التي تحمل اسم «مبادرة الروح الإيجابية» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي. ويلتقي في نصف النهائي يوم الجمعة المقبل، فريق هوغان مع فريق هوبر فور إيفر، كما يلتقي فريق باور مع فريق إيليت، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تقام في أغسطس المقبل.

وتقام البطولة في إطار «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية، وتحتضن المنافسات حديقة مردف أب تاون، وتستمر حتى يوم 4 أغسطس المقبل، وكان شارك في بطولة السلة ثمانية فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، تأهل الفريقان الأول والثاني إلى نصف النهائي. ومن ناحية أخرى تقام فعاليات بطولة الكرة الطائرة ضمن المرحلة الأولى من «مبادرة الروح الإيجابية» يوم الجمعة 11 أغسطس المقبل في حديقة مردف، وتبدأ المرحلة الثانية من فعاليات المبادرة في منطقة المحيصنة الثانية والتي تقام خلال الفترة من الأول من سبتمبر آلى نهاية نوفمبر، فيما تقام المرحلة الثالثة من المبادرة في منطقة البرشاء الأولى، وتنطلق بداية ديسمبر وتستمر حتى 28 فبراير 2018، وتبدأ بعدها المرحلة الرابعة والأخيرة من المبادرة في منطقة القوز الصناعية الأولى، وتنطلق مطلع مارس 2018 وتختتم في نهاية مايو 2018. ويشارك في تنظيم ودعم فعاليات مبادرة الروح الإيجابية كل من شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وخدمة الأمين، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مؤسسة دبي للإعلام، اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، دبي العقارية، الاتحاد العقارية، آب تاون مردف، شبكة الإذاعة العربية، وجمعية توعية ورعاية الأحداث.