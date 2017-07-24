«العميد» يتدرب في غابات سلوفينيا

دبي (الاتحاد)

خاض فريق النصر لكرة القدم تدريبات بدنية بإحدى الغابات بالمعسكر الخارجي في سلوفينيا، وذلك مع مواصلة تدريباته اليومية التي يقيمها على فترتين صباحية ومسائية.

وقام لاعبو «العميد» بالجري وسط الغابات والمناظر الطبيعية الخلابة، وتابع الجهاز الفني بقيادة الإيطالي تشيزاري برانديللي هذه التحضيرات على متن دراجته الهوائية، وذلك وسط معنويات مرتفعة من اللاعبين الذين كسروا إيقاع التدريبات الاعتيادية في الملعب، واستفادوا في تعزيز لياقتهم البدنية في هذه المرحلة الأولية من التحضيرات للموسم الجديد.

وشهدت تدريبات النصر انضمام اللاعب جاسم يعقوب للمرة الأولى، وذلك بعدما شارك مؤخراً في صفوف المنتخب الأولمبي خلال التصفيات الآسيوية بالعين، وانضم اللاعب وتعرف على الجهاز الفني الجديد ويسعى لتأكيد حضوره وكسب ثقة برانديللي في المرحلة المقبلة من أجل التواجد ضمن التشكيلة الأساسية في المرحلة المقبلة .