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8 ذهبيات للصين في مونديال الغطس
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تاريخ النشر: الإثنين 24 يوليو 2017

بودابست (أ ف ب)

منح الثنائي لي جينج ووانج هان الصين ذهبيتها الثامنة في الغطس بعد فوزهما بمسابقة 3 أمتار من منصة متحركة للفرق المختلطة، في بطولة العالم للسباحة بالمجر. ونال الثنائي الصيني 323.70 نقطة، وحسما المواجهة مع البريطانيين جرايس ريد وتوم دالي اللذين حصلا على الفضية (308.04 نقطة) بعدما كانا في الصدارة إثر الجولتين الأولى والثالثة، وكانت البرونزية من نصيب الثنائي الكندي جينيفر أبل وفرانسوا إيمبو-دولاك اللذين جمعا 297.72 نقطة. واحتفظت وانج بالذهبية التي أحرزتها قبل عامين في قازان الروسية بصحبة شريك آخر هو يانج هاو. وأكد الصينيون هيمنتهم على منافسات الغطس بعدما فازوا بثماني ذهبيات من أصل 13 ممكنة، لكن ذهبية منصة ثابتة من 10 أمتار للرجال أفلتت من بطلهم الأولمبي تشين أيسين الذي انحنى أمام البريطاني توم دالي الفائز بذهبيته العالمية الثالثة.

     
 

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