ملحق سرّي لاتفاقية طرطوس

بيروت (وكالات)

أفادت تقارير إعلامية بأن الاتفاقية التي وقعها الرئيس السوري بشار الأسد مع روسيا في 18 يناير الحالي، بشأن توسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، تضمنت بنداً يشير إلى ملحق سرّي، يمتنع بموجبه الطرفان، عن نشر أي تفاصيل تتعلق به. وبحسب وسائل الإعلام الروسية، فإن أحد بنود الاتفاقية ينص على: «نظام الأسد وروسيا، يتخذان كافة الإجراءات الضرورية لضمان سرية المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، ويمتنعان عن نشر أي من الملحقات للاتفاقية بما في ذلك الملحق الخاص بحدود المركز الروسي القاعدة البحرية بعد توسيعه». ويرى خبراء أن تشديد الاتفاقية على ألا تنشر الحدود الجغرافية للقاعدة الروسية البحرية، بعد توسعتها وتجديدها، قد يعني إمكانية توسعتها المستمرة، خصوصاً أن حدود القاعدة، كما ورد في الاتفاقية، ترد في ملحق خاص يمتنع الطرفان عن نشر تفاصيله، إلى جانب الاتفاق السالف، واعتباره من ضمن المعلومات السرّية.

وتضمّنت الاتفاقية إمكانية وجود 11 سفينة حربية روسية، كحد أقصى، في وقت واحد، في القاعدة البحرية، شاملة سفنها التي تعمل بمحركات نووية.

وعلى غرار اتفاقية قاعدة حميميم باللاذقية، ولا يحق لممثلي نظام الأسد دخولها.