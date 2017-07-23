«الاقتصاد» تبحث دعم استيراد 500 ألف رأس من الأضاحي

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

تبدأ وزارة الاقتصاد الأسبوع الجاري، اجتماعاً مع موردي الأضاحي بمختلف أنواعها للاطلاع على الكميات، التي تم الاتفاق عليها ودعم استيرادها والتي ستتجاوز 500 ألف رأس من الأبقار والأغنام لموسم العيد فقط، وذلك من عدة أسواق رئيسية تشمل السعودية والصومال وباكستان والهند وعمان وإثيوبيا وعدد من الأسواق الأخرى، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.

وقال النعيمي في تصريحات صحفية أمس، «تشمل خطة الوزارة توفير مختلف أنواع الأضاحي بكميات كبيرة، مع التزام منافذ البيع بعدم زيادة أسعار اللحوم، حيث ستعقد الوزارة اجتماعات عديدة مع مسؤولي منافذ البيع للتأكد من وفرة اللحوم وبأسعار مناسبة لكافة المستهلكين».

وتابع «سيتضمن الاجتماع مع موردي اللحوم الحية بتوسيع نطاق الدول المصدرة للحوم الحية وتوفير الخراف (الجزيري) و(الهندي) وتسريع عمليات الفحص الطبي من جانب وزارة البيئة»، مؤكداً التزام الموردين بتوفير كميات كبيرة من اللحوم الحية، حيث إن موردي السلعة تعهدوا باستيراد كميات كبيرة من المواشي والأغنام لتلبية الطلب المتزايد خلال الفترة المقبلة، إذ يشكل الاستيراد المبكر عاملاً رئيسياً في توافر الكميات واستقرار الأسعار.

كما سيبحث اللقاء آلية توفير كميات كبيرة من الأضاحي بأسعار السوق حالياً، وعدم استغلال التجار موسم الأضاحي، والإقدام على رفع الأسعار، مؤكداً أن أسعار الأضاحي واللحوم والدجاج الطازج والمجمد لن تشهد ارتفاعاً في الأسعار خلال الفترة المقبلة خاصة قبيل العيد.

وأكد النعيمي توافر آلية رقابية تضمن عدم التلاعب في أسعار اللحوم والأضاحي، خلال موسم الأضاحي، وستطلع الوزارة على فواتير التوريد والشراء من جانب الموردين والتجار للتحقق من أسعار التوريد والتكلفة ومطابقتها بالمستويات المحددة من قبل الوزارة، والتأكد من هوامش الربح، وعدم زيادتها عن السقف المسموح به.

وأوضح النعيمي، أن خطة الوزارة لعيد الأضحى المبارك تستند إلى محاور رئيسة، أولها التعاون مع تجار المواشي والأغنام، إضافة إلى التعاون مع منافذ البيع الرئيسة في الدولة وبصفة خاصة الجمعيات التعاونية ومراكز البيع الكبرى مثل اللولو هايبر ماركت وكارفور.

وأضاف النعيمي، ستنفذ الوزارة حملة متابعة على أسواق الأغنام بمختلف مناطق الدولة بالتعاون مع البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية، مطالباً المستهلكين بضرورة التواصل مع الخط المباشر الساخن للوزارة على رقم 6005222256، وتقديم الشكاوى تجاه رفع أي منفذ أسعار السلع، مؤكداً أن الوزارة تراقب الأسواق وتوقع عقوبات قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية على المخالفين.