«أبوظبي للتنمية» يمول 64 مشروعاً في مصر بـ4 مليارات درهم

أبوظبي (الاتحاد)

مول صندوق أبوظبي للتنمية، 64 مشروعاً تنموياً بقيمة بلغت أكثر 4 مليارات درهم منذ عام 1974، من خلال المنح الحكومية والقروض الميسرة التي غطت عدة قطاعات تنموية أساسية، أهمها النقل والمواصلات، الإسكان، الزراعة والري، الطاقة، الكهرباء، والصناعة والتعدين، إضافة إلى التعليم والرعاية الصحية، بحسب بيان أمس.

ويرتبط الذراع التنموي لحكومة أبوظبي مع الحكومة المصرية بعلاقات شراكة استراتيجية بدأت منذ عام 1974، واتسمت تلك بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المصري.

واستثمر الصندوق في شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية، وهي إحدى أهم الشركات السياحية في مصر، وتبلغ حصة الصندوق فيها 84%، وتهدف الشركة إلى تحفيز عملية التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من الوظائف، كما تلعب الشركة دوراً هاماً في تعزيز إيرادات الصندوق بشكل يضمن استدامة أنشطته وعملياته، وتمكينه من تعزيزها بشكل مستمر.

وأكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، بمناسبة ذكرى احتفالات ثورة 23 يوليو، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تمثل نموذجاً يحتذى به للعلاقات بين الدول الشقيقة، متمنياً للقيادة المصرية وللشعب المصري التقدم والازدهار وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.