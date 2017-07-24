80 مليار درهم زيادة ودائع وأرصدة «المركزي» في الخارج

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت أرصدة مصرف الإمارات المركزي وودائعه لدى البنوك بالخارج بنسبة 54% تعادل زيادة بقيمة 80 مليار درهم خلال النصف الأول من 2017 لتصل إلى 228 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 148 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، بحسب البيانات الصادرة أول أمس عن المصرف.

وتظهر البيانات أنه في الوقت الذي زاد فيه رصيد الودائع والأرصدة المصرفية العائدة لـ«المركزي» في الخارج، فقد قام المصرف بتسييل استثماراته في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 30% بقيمة 45 مليار درهم، ليتراجع رصيدها إلى 104 مليارات درهم بنهاية يونيو 2017 مقارنة مع 149 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.

ويأتي التغيير في هيكل احتياطيات المصرف المركزي عبر تحويل جزء كبير منها، من استثمارات في أوراق مالية، إلى نقد وسيولة، في ظل التوقعات بطرح العديد من الشركات الكبرى الحكومية أو شبه الحكومية والخاصة للاكتتاب العام خلال الربع الأخير من العام الحالي، إضافة إلى الإعلان عن مجموعة من المشاريع الكبرى في قطاعات العقار والطاقة والنفط الغاز، والسياحة وغيرها، خلال الأشهر الماضية، ما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع كبير في الطلب على التمويل والاقتراض والتسهيلات من البنوك العاملة بالدولة لتغطية اكتتابات تقدر قيمتها بمليارات عدة من الدراهم.

ووفقاً للبيانات، فإن إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي سجلت ارتفاعاً بقيمة 27.2 مليار درهم بنمو 8.8% خلال النصف الأول من عام الجاري، ليصل الرصيد الإجمالي إلى 338 مليار درهم بنهاية يونيو 2017 (لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لدى المصرف المركزي وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي) مقارنة مع 311 مليار درهم بنهاية 2016. وارتفع الرصيد الإجمالي لموجودات المصرف المركزي ليقترب من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في شهر ديسمبر 2015 عند 394 مليار درهم، حيث نمت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 7.5% تعادل زيادة بقيمة 27.5 مليار درهم، لتصل إلى 392 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 364.5 مليار درهم بنهاية 2016.

وارتفع النقد المصدر بنسبة 8.1% خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة قيمتها 6.3 مليار درهم، ليصل إلى 83.9 مليار درهم بنهاية يونيو 2017 مقارنة مع 77.6 بنهاية ديسمبر 2016، وذلك نتيجة ارتفاع النقد بالبنوك بقيمة 1.2 مليار درهم، ليصل إلى 16.5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وكذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول لدى الجمهور، أي خارج البنوك، بقيمة 5.1 مليار درهم ليصل إلى 67.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وارتفعت الودائع النقدية 27.9 مليار درهم، لتصل إلى 439.7 مليار درهم خلال النصف الأول من 2017، كما زادت الودائع شبه النقدية بنحو 9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 760 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وظلت الودائع الحكومية مرتفعة بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً عند رصيدها البالغ 196 مليار درهم بنهاية يونيو 2017 مقارنة مع رصيدها البالغ 186 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.

وبلغت السيولة الإجمالية بالدولة 1.46 تريليون درهم بناية يونيو 2017 .