إنجلترا .. تصحيح الصورة

يدخل المنتخب الإنجليزي نهائيات كأس العالم متسلحاً بروح الشباب والقوة في تشكيلة المدرب جاريث ساوجيت، الذي منح المهاجم المتميز هاري كين شارة القيادة، خصوصاً وأنه سعتبر أبرز لاعبي المنتخب الذي يعول عليهم الكثير من قبل الجمهور، الذي يرغب في رؤية منتخب بلاده متوجاً بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن توج بها مرة واحدة على أرضه وبين جماهيره في عام 1966، ويصحح الصورة التي ظهر بها في النسخة الماضية من كأس العالم عندما ودع من الدور الأول في المجموعة التي ضمت إيطاليا والأورجواي وكوستاريكا، ويخوض منتخب الأسود الثلاثة غمار المونديال الروسي في المجموعة السابعة بجانب بلجيكا وتونس بنما.

شارك الإنجليز في كأس العالم من خلال 14 مرة، كان أبرزها عام 1966 عندما استضافت إنجلترا البطولة ونجحت في الظفر باللقب، إلا أنها ابتعدت بعد ذلك عن منصة التتويج، وتراجعت الكرة الإنجليزية في آخر 4 نسخ، بعد مشاركتها في مونديالين 2002 و 2006، حيث خرجت في مونديال 2010 من دور الـ16، كما ودعت في 2014 من الدور الأول، وخاض المنتخب الإنجليزي خلال مشاركاته 59 مباراة، حقق الفوز في 28 مباراة وتعادل في 12 مباراة وتلقى 16 هزيمة، سجل 79 هدفاً واستقبلت شباكه 56، وبهذه النتائج يعتبر المنتخب الإنجليزي سادس أفضل منتخب من حيث الأرقام خلف البرازيل وألمانيا وإيطاليا والأرجنتين وإسبانيا وجود المنتخب الإنجليزي في المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا، وتنافس بجانب منتخبات سلوفاكيا اسكتلندا وسلوفينيا وليتوانيا ومالطة، ولم يواجه منتخب الأسود الثلاثة أي صعوبة في اجتياز هذه المجموعة والوجود في كأس العالم كمتصدر لها في ظل المستوى الكبير التي يتمتع به مقارنة مع بقية المنتخبات في المجموعة، حيث جمع 26 نقطة في 10 مباريات، محققاً الفوز في 8 مباريات والتعادل في مبارتين من دون تلقي أي هزيمة، سجل 18 هدفاً، واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط، ويعتبر أقوى خط دفاع بجانب المنتخب الإسباني في التصفيات.