5 قتلى و30 جريحاً بتفجير سيارة مفخخة على الحدود الأردنية

بيروت (وكالات)

أكد ناشطون مقتل 5 أشخاص وإصابة 30 آخرين أمس، بتفجير سيارة مفخخة هز مخيم الركبان للاجئين السوريين على الحدود السورية الأردنية، ما أكدته وكالة الأنباء الأردنية الحكومية «بترا» نقلاً عن مصدر عسكري. في وقت سابق أمس، أعلن مدير المرصد السوري الحقوقي رامي عبد الرحمن أن سيارة مفخخة انفجرت عند أطراف المخيم ما أسفر عن مقتل 4 نازحين وسقوط عدد من الجرحى. وقال أحمد الرمضان عضو حملة «فرات بوست» إن التفجير استهدف بداية سوق المخيم، الذي يعيش فيه آلاف من أبناء المنطقة السورية الشرقية التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي. ويعيش في مخيم الركبان 85 ألف شخص عالقون على الحدود السورية الأردنية.

وأوضح الرمضان أن المخيم الصحراوي يعيش فيه أغلب عناصر «قوات سورية الجديدة» و«أسود الشرقية»، التي تخوض مواجهات مع التنظيم الإرهابي في ريف دمشق ومناطق دير الزُّور، مشيراً إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن «داعش» هو من نفذ عملية التفجير. وقد حدثت عدة تفجيرات في المخيم، وكان بعضها عبوات ناسفة ودراجات نارية مفخخة، ولكن هذه هي المرة الأولى في تفجير سيارة مفخخة. وتبنى تنظيم «داعش» اعتداء العام الماضي، أوقع 7 قتلى و13 جريحاً. إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري أردني بإدخال 14 جريحاً من ضحايا تفجير مخيم الرقبان إلى مركز صحي على الجانب الأراضي لتلقي العلاج. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الحكومية عن المصدر نفسه، تأكيده عدم وجود ضحايا أردنيين جراء التفجير.