كروس يحذر من المفاجآت

بولسانو (د ب أ)

أكد اللاعب الألماني توني كروس أن على منتخب بلاده أن يخوض منافسات بطولة كاس العالم 2018 بروسيا متحلياً بالتواضع إذا كانت يرغب في تفادي المفاجآت.

وقال لاعب وسط ملعب نادي ريال مدريد الإسباني في مؤتمر صحفي في مدينة بولسانو الإيطالية، التي يقيم بها منتخب ألمانيا معسكره: أعتقد أن جميع المنتخبات الكبيرة تحسنت مقارنة بوضعها في 2014، فرنسا أصبحت أفضل، البرازيل أصبحت أرقى، إسبانيا باتت أفضل، علينا أن نتحلى بالتواضع.

وأشار كروس، إلى أن منتخب بلاده سيعتمد على نفسه في المونديال القادم إذا لعب بالمستوى نفسه الذي اعتاد على اللعب به خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف: من المهم أن نضيق الخناق على المنافس لنجعل بقية الفرق تقول: لا نرغب في مواجهة ألمانيا، إذا حققنا هذا سيكون لدينا إمكانية كبيرة للفوز على المنتخبات الأفضل.