«نسور قرطاج» يغادر إلى موسكو بالزي الرسمي وطائرة خاصة

تونس (الاتحاد)

غادرت بعثة المنتخب التونسي صباح أمس إلى روسيا على طائرة خاصة، لخوض معسكر قصير وإقامة المباراة الودية الأخيرة في برنامج التحضيرات للمشاركة في كأس العالم 2018، وذلك بملاقاة منتخب إسبانيا بطل مونديال 2010 غداً على ملعب «كوبان ستاديوم».

وغادرت بعثة نسور قرطاج وسط أجواء من التفاؤل بتحقيق مشاركة إيجابية، تقدم خلالها الكرة التونسية وجهاً مشرفاً، خاصة أمام الدعم الكبير الذي يلقاه اللاعبون بعد استقبال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج، لوفد المنتخب، أمس الأول بحضور وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني، ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء. وحثّ الرئيس التونسي اللاعبين، على بذل قصارى جهدهم لتقديم أداء جيد وتحقيق نتائج مشرّفة تعكس المستوى المتميّز الذي بلغته الرياضة التونسية وتدخل الفرحة إلى قلوب ملايين التونسيين. وقبل السفر إلى روسيا ارتدى لاعبو منتخب تونس والجهازان الفني والإداري اللباس التقليدي التونسي، وتم التقاط الصورة الرسمية في سهرة رمضانية جميلة عكست أجواء التفاؤل التي تسود البعثة. ومن جهة أخرى، يعول منتخب تونس على مباراته الودية القوية أمام إسبانيا غداً، والتي ستكون بمثابة الاختبار الجدي لجاهزية المنتخب، بالإضافة إلى أنها فرصة للجهاز الفني بقيادة المدرب نبيل معلول، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيعول عليها في مباراة إنجلترا ضمن افتتاح منافسات المجموعة الثامنة. ويذكر أن منتخب نسور قرطاج اختتم تدريباته بتونس أمس، بعد أن أقام معسكراً أوروبياً ولعب مباراتين وديتين أمام البرتغال وتركيا، وشهدت التحضيرات الأخيرة ارتفاعاً في معدل التدريبات، بعد تخلّص اللاعبين من الضغوطات النفسية التي رافقت إعلان القائمة النهائية للمشاركين في المونديال.

وتعافى وهبي الخزري كابتن الفريق من الإصابة، وشارك في التدريبات مع زملائه، ولكن لن يكون ضمن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في ودية إسبانيا، حرصاً من مدرّب المنتخب على منحه الوقت الكافي لاستعادة جاهزيته البدنية والتعافي تماماً من الإصابة، خاصة أن القائمة تضم العديد من الحلول الهجومية في وجود صابر خليفة وفخر الدين بن يوسف، إضافة إلى قدرة أنيس البدري علي القيام بالدور الهجومي، إضافة إلى قدرته على المساهمة الدفاعيّة.

يأتي هذا، فيما جرب المدرّب نبيل معلول خلال التدريبات الأخيرة طرقاً فنية جديدة في اللعب منها طريقة 4ـ2ـ3ـ1 أو 4ـ3ـ3 أو 3ـ5ـ2، حيث يرغب في عدم التقيّد بتصوّر تكتيكي وحيد، وتجهيز المجموعة للتعامل مع مختلف الوضعيّات.