«الديمقراطية» تنتزع بلدة قرب الرقة

عواصم (وكالات)
سيطرت «قوات سورية الديمقراطية» المدعومة أميركياً على بلدة السويدية الاستراتيجية في ريف الرقة الغربي بعد مواجهات مع مسلحي «داعش» استمرت عدة أيام. وقال قائد عسكري من قوات سورية الديمقراطية أمس، إن المقاتلين سيطروا بالكامل على بلدة السويدية الواقعة على بعد 40 كم غرب مدينة الرقة، قبالة مدينة الطبقة بعد معارك عنيفة مع «الدواعش» استمرت 3 أيام شاركت فيها طائرات التحالف الدولي.
أكد محمد الإبراهيم أحد سكان بلدة السويدية أن مسلحي التنظيم الإرهابي، انسحبوا بعد ظهر أمس، بعد توقف القتال باتجاه مزرعة الرشيد وبلدة السلحبية بالمنطقة. وأضاف أن سكان البلدة والذين يقدر عددهم بحوالي 7 آلاف إضافة لعدد كبير من النازحين القادمين من مدينة الرقة، يعيشون في خيم منذ أسبوعين وسط ظروف إنسانية صعبة جداً مع غياب كامل للمنظمات الإنسانية لتقديم الغذاء والماء والدواء. ومنذ إطلاقها عملية «غضب الفرات» في الربع الأخير من 2016، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على عشرات القرى بريف الرقة الغربي والشمالي وأنهت المرحلة الثانية من حملتها الرامية لعزل الرقة ودحر «داعش» بالوصول إلى قناة الري الرئيسة غرب بلدة السويدية.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس، إن القاذفات الاستراتيجية نفذت الضربات بدقة بغطاء وفرته مقاتلات روسية طراز «سوخوي -30 إس أم» و«سوخوي -35 إس» انطلقت من قاعدة حميميم على الساحل السوري. وأوضحت الوزارة أن من ضمن الأهداف التي تمت إصابتها بدقة، قواعد التنظيم الإرهابي ومخازن أسلحة وتجمعات لمسلحيه وآلياته المدرعة بمحافظة دير الزور شرق سوريا. وقال مصدر عسكري سوري إن الضربات الجوية مكنت وحدات من الجيش النظامي من التقدم في منطقة المقابر بمدينة دير الزور. وتواصلت الاشتباكات العنيفة بين وحدات الجيش وعناصر «داعش» في حيي العمال والرصافة ومنطقة البغيلية بمدينة دير الزور وأطرافها، وفي أطراف اللواء 137. وأشار المصدر العسكري إلى أن القصف الجوي من قبل مقاتلات النظام الروسية، أدى إلى تدمير عشرات الآليات والعربات المدرعة للتنظيم الإرهابي ومقتل العديد من أفراده. واستهدف الطيران أيضاً مواقع «داعش» وتجمعاته في محيط جبل الثردة ومحيط المطار العسكرى بالمدينة.
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وأوضح أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 46 مسلحاً من «داعش» وإصابة 16 آخرين فضلاً عن تدمير عدد من الآليات المسلحة التابعة للتنظيم. وأشار البيان إلى أن فصائل المعارضة السورية المشاركة في «درع الفرات» تمكنت من السيطرة على 227 منطقة مأهولة بالسكان منذ انطلاق العملية في 24 أغسطس الماضي.