مجموعة سيتي لكرة القدم تطلق «فلاينج فيت»

أبوظبي(الاتحاد)

أطلقت مجموعة سيتي لكرة القدم، والتي تضم نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017 – 2018، ونيويورك سيتي الأمريكي، وملبورن سيتي الأسترالي، بالتعاون مع شركائها الرسميين من الاتحاد للطيران وشركة هايز، ميزة جديدة «فلاينج فيت»، توفر معلومات مفيدة حول كيفية حفاظ فرق كرة القدم على أدائها دون التأثر بمشقة السفر

السفر والتنقل جزء لا يتجزأ من التحضيرات لخوض منافسات كرة القدم، إذ إن أعضاء النادي واللاعبين يستخدمون وسائل النقل الجوية، قاطعين آلاف الأميال على مدار الموسم مع فريقهم أو منتخباتهم عند تمثيل بلادهم في المنافسات والبطولات العالمية، ومن هذا المنطلق جاءت ميزة «فلاينج فيت» لتوفر لهم خططاً وأسساً يستخدمونها تضمن استعداداتهم لخوض المنافسات واللعب وتحقيق الألقاب.

في عام 2016 حددت سيتي فوتبول العالمية لمجموعة سيتي لكرة القدم، أول منظمة كرة قدم عالمية، خاصيات مُعينة لجميع الأندية التابعة لمجموعة سيتي لمعرفة أثر السفر على اللاعبين، وكيفية التعامل بشكل يضمن لهم الوصول إلى مستويات مميزة لتقديم أفضل أداء داخل الملعب، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع بالتعاون مع خبراء من الاتحاد للطيران وكادر من الأطباء المختصين بهدف تطوير استراتيجية السفر للأندية التابعة لمجموعة السيتي لكرة القدم، للحفاظ على أداء اللاعبين.

وفور الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بعد العمليات المكثفة من الأبحاث الاستراتيجية التي أجرتها أقسام العلوم الرياضية في مجموعة سيتي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد للطيران أصبح من الواضح أن النتائج الإيجابية للمشروع تنعكس على أداء اللاعبين، لذا بادرت مجموعة السيتي باستخدامها وتطبيقها رسميًا للرياضيين، وسرعان ما اعتمدتها الاتحاد للطيران لكافة العملاء من درجة رجال الأعمال. وبعد فترة قصيرة لاقى المشروع اهتمام شركة «هايز» لما فيه من مزايا مهمة من الممكن تقديمها لعملائهم وموظفيهم.