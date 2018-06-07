بني ياس يجدد عقدي عبدالسلام والمنصوري

أبوظبي (الاتحاد)
جددت شركة بني ياس لكرة القدم عقدي المدافعين مبارك المنصوري وعبدالسلام محمد لمدة موسمين، وذلك ضمن خطة النادي في إعادة ترتيب أوراق الفريق الأول، قبل خوض رحلة التحضيرات لخوض فعاليات الموسم المقبل الذي سيكون حافلاً بالتحديات.
وتم التوقيع على عقدي التجديد مساء أمس الأول في مقر النادي بحضور الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس الشركة وجمع من أعضاء ومنتسبي النادي.
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وتوجه عبدالسلام محمد بالشكر إلى إدارة شركة كرة القدم على قرارها تجديد التعاقد معه، كما توجه بالشكر إلى جميع الأعضاء الذين صوتوا باتجاه هذا القرار، متمنياً أن تكون عودته للفريق أقوى مما سبق، وذلك بمساعدة كافة زملائه اللاعبين.
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بدوره، أكد مبارك المنصوري يؤكد أن الثقة التي منحها له النادي وقيام شركة كرة القدم بتجديد عقده، يجعله يتحمل مسؤولية كبيرة في الموسم المقبل، والذي سيكون حافلاً التحديات الكبيرة والصعوبات التي ستواجهها كافة الأندية بلا استثناء. الجدير ذكره أن شركة الكرة بصدد التجديد للاعبين يوسف جابر وحبوش صالح في غضون الأيام القليلة القادمة.