بني ياس يجدد عقدي عبدالسلام والمنصوري

أبوظبي (الاتحاد)

جددت شركة بني ياس لكرة القدم عقدي المدافعين مبارك المنصوري وعبدالسلام محمد لمدة موسمين، وذلك ضمن خطة النادي في إعادة ترتيب أوراق الفريق الأول، قبل خوض رحلة التحضيرات لخوض فعاليات الموسم المقبل الذي سيكون حافلاً بالتحديات.

وتم التوقيع على عقدي التجديد مساء أمس الأول في مقر النادي بحضور الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس الشركة وجمع من أعضاء ومنتسبي النادي.

وكان مبارك المنصوري «27 عاماً» انضم إلى صفوف بني ياس قادماً من نادي الوحدة منتصف عام 2016، حيث قضى موسمين مع الفريق قدم خلالهما مستويات فنية لافتة، أما عبدالسلام محمد «26 عاماً» فكان قد انضم إلى «السماوي» قادماً من العين قبل ثلاثة مواسم، وقدم أداء قوياً في موقع قلب الدفاع، قبل أن يتعرض للإصابة مطلع الموسم قبل الماضي، ما أدى إلى ابتعاده فترة طويلة قبل عودته مطلع العام الحالي.

وتوجه عبدالسلام محمد بالشكر إلى إدارة شركة كرة القدم على قرارها تجديد التعاقد معه، كما توجه بالشكر إلى جميع الأعضاء الذين صوتوا باتجاه هذا القرار، متمنياً أن تكون عودته للفريق أقوى مما سبق، وذلك بمساعدة كافة زملائه اللاعبين.

وأكد عبدالسلام أن الموسم المقبل سيكون حافلاً بالصعوبات، معرباً عن ثقته بقدرة النادي على تحقيق الهدف المنشود، وهو الثبات في مركز ملائم يلبي تطلعاته، وذلك بعد التعاقد مع رباعي أجنبي على مستو عال.

بدوره، أكد مبارك المنصوري يؤكد أن الثقة التي منحها له النادي وقيام شركة كرة القدم بتجديد عقده، يجعله يتحمل مسؤولية كبيرة في الموسم المقبل، والذي سيكون حافلاً التحديات الكبيرة والصعوبات التي ستواجهها كافة الأندية بلا استثناء. الجدير ذكره أن شركة الكرة بصدد التجديد للاعبين يوسف جابر وحبوش صالح في غضون الأيام القليلة القادمة.