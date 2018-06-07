الشريفي يكرم الفائزين ببطولة عام زايد

أبوظبي (الاتحاد)

توج اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، فريق قطاع الأمن الجنائي الفائز ببطولة كرة القدم ضمن بطولات عام زايد الشرطية الرمضانية، والتي شملت إلى جانب كرة القدم، كرة الطائرة الشاطئية، وسباق الطريق، والسنوكر والبلياردو، وسباق الدراجات للهواة في فئتي السيدات والرجال، وشد الحبل.

وكان الشريفي شهد حفل ختام البطولة، بإقامة نهائي بطولة كرة القدم الذي انتهى بفوز قطاع الأمن الجنائي على المهام الخاصة بهدف مقابل لاشيء، ليحل المهام وصيفاً، والعمليات المركزية ثالثاً.

وأكد الشريفي اهتمام شرطة أبوظبي بالنهوض بمختلف الرياضات التي تسهم في الإعداد البدني والذهني والنفسي للمنتسبين، وإبراز قدراتهم على حسن الأداء والكفاءة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وكرم الشريفي اللاعب ناجي ربيع من قطاع المهام الخاصة بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وزميله محمد فاضل بجائزة أفضل حارس مرمى، كما كرم طاقم التحكيم للمباراة النهائية، والمعلق الرياضي للمباراة، والداعمين للبطولة.