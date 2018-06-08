«الشؤون الرياضية» تحتفل بـ 100 لاعب ولاعبة

دبي (الاتحاد)

كرمت إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي أصحاب الألقاب والمراكز الثلاثة الأولى في البطولات والمسابقات الرمضانية، التي دأبت شرطة دبي على إقامتها سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تكريم أكثر من 100 ضابط وصف ضابط ومن الأفراد المنتسبين والعاملين بشرطة دبي من الجنسين، والذين تنافسوا للفوز بألقاب 8 بطولات ومسابقات على مستوى الفرقي والفردي، على ملاعب أكاديمية شرطة دبي وملاعب وصالات نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود بدبي.

وتقدم الحضور اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد خالد شهيل مدير إدارة إسعاد المجتمع، والعقيد علي خلفان المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي، والرائد حمزة الميل رئيس قسم الأنشطة الداخلية بشرطة دبي، وبحضور أحمد محمد المرزوقي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، وعبد الرحيم طيب العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة «ليدر سبورت» الرعاة الرئيسين لجميع بطولات وأنشطة شرطة دبي، إلى جانب محمد سلطان الجوكر وقطب الوصل عبد الله سالم الرميثي، على تكريم الفائزين في جميع البطولات والمسابقات، وتم تقديم الكؤوس والميداليات إلى جانب الهدايا التقديرية والمخصصة لكل بطولة ومسابقة على المستوى الفرقي والفردي.