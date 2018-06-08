لقب «الفرجان» بين كرم البلوشي وشو ستور

رأس الخيمة (الاتحاد) ​

تقام الليلة المباراة النهائية لبطولة الفرجان الرمضانية لسداسيات كرة القدم في نسختها السابعة على ملعب الصالة الرياضية المغطاة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية وتجمع فريقي كرم البلوشي للنقليات وشو ستور، وذلك بعد مراحل من المنافسة القوية في البطولة التي تقام برعاية جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تحت شعار «الإمارات انتماء وعطاء».​

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة 25 ألف درهم للفريق الأول، فضلاً عن الكأس والميداليات الذهبية، في حين يحصل الفريق الثاني على 12 ألف درهم مع الكأس والميداليات الفضية. ​

ونجح فريق كرم البلوشي للنقليات بتخطي عقبة البرق برباعية نظيفة في نصف النهائي، بينما كانت المفاجأة حاضرة بانسحاب فريق مقهى مراكش أمام شو ستور فاعتبرته اللجنة المنظمة خاسراً صفر-2 رغم أنه كان من أقوى المرشحين للفوز باللقب.​

وأوضح سالم حسن النعيمي، مدير البطولة اكتمال الترتيبات لنهائي البطولة ووضع جميع التدابير المطلوبة لضمان الوصول إلى الصورة المعبرة عن النجاح الذي حققته النسخة السابعة في ظل المنافسة القوية بين الفرق المشاركة.

وقال: الجماهير على موعد مع جوائز كبيرة، تقديراً للحضور الحاشد في صالة المنطقة التعليمية ومتابعة المباريات التي تميزت بالقوة والإثارة في سباق الوصول إلى النهائي والتتويج باللقب.​

وأشار أحمد تيم، منسق عام البطولة إلى أن انسحاب فريق مقهى مراكش كان علامة استفهام كبيرة في نصف النهائي رغم أنه كان من المرشحين الأقوياء للمنافسة على اللقب، موضحاً أن البطولة حصلت على شهادة النجاح من خلال التنظيم الجيد والتألق اللافت لمعظم اللاعبين في صفوف الفرق المشاركة​.