«بيئة أبوظبي»: مخالفات لمستخدمي أدوات الصيد غير المسموح بها

هالة الخياط (أبوظبي)
أكدت هيئة البيئة في أبوظبي، تشديد الرقابة على عمليات الصيد، خلال أشهر الصيف، حماية للثروة السمكية، وذلك لعدم وجود قرارات رسمية تمنع صيد أي نوع من الأسماك في الدولة، خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر، باستثناء قرار يمنع صيد الأسماك السطحية بواسطة الحلاق، فيما أصدرت الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري 251 رخصة صيد ترفيهي جديدة.
وأوضحت الهيئة أنها تجري بشكل مستمر تفتيشاً على الأسماك التي يتم اصطيادها، سواء بشكل تجاري أو ترفيهي، وتحرر مخالفات لمستخدمي أدوات صيد غير مسموح بها، لافتة إلى أن التفتيش يتضمن أطوال الأسماك، بالإضافة إلى توعية الصيادين بالأطوال التي يسمح باصطيادها.
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وقالت ريم عبدالله البحارنة، مدير قسم إدارة مصائد الأسماك إن هيئة البيئة أصدرت خلال النصف الأول من العام الحالي 251 رخصة صيد ترفيهي جديدة، منها 206 رخص للصيد الترفيهي السنوي، و45 رخصة للصيد الترفيهي الأسبوعي، فيما جددت 113 رخصة للصيد الترفيهي السنوي.
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