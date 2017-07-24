«بيئة أبوظبي»: مخالفات لمستخدمي أدوات الصيد غير المسموح بها

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت هيئة البيئة في أبوظبي، تشديد الرقابة على عمليات الصيد، خلال أشهر الصيف، حماية للثروة السمكية، وذلك لعدم وجود قرارات رسمية تمنع صيد أي نوع من الأسماك في الدولة، خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر، باستثناء قرار يمنع صيد الأسماك السطحية بواسطة الحلاق، فيما أصدرت الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري 251 رخصة صيد ترفيهي جديدة.

وأوضحت الهيئة أنها تجري بشكل مستمر تفتيشاً على الأسماك التي يتم اصطيادها، سواء بشكل تجاري أو ترفيهي، وتحرر مخالفات لمستخدمي أدوات صيد غير مسموح بها، لافتة إلى أن التفتيش يتضمن أطوال الأسماك، بالإضافة إلى توعية الصيادين بالأطوال التي يسمح باصطيادها.

ولفتت الهيئة إلى إبلاغ الصيادين بالقرارات الجديدة وتنبيههم بضرورة الالتزام بالقرارات السارية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتواصل بواسطة الهواتف والرسائل النصية القصيرة والإعلان في الصحف المحلية واللوحات الإرشادية والحملات التوعوية، وكذلك استخراج التصاريح اللازمة مع تزامن مواسم الصيد (مثل موسم الصيد بالحظرة والشباك) أو مواسم منع الصيد لأنواع معينة (مثل منع صيد أسماك البدح والصافي والشعري)، وذلك من خلال مراكز خدمة العملاء والخدمات الإلكترونية.

وقالت ريم عبدالله البحارنة، مدير قسم إدارة مصائد الأسماك إن هيئة البيئة أصدرت خلال النصف الأول من العام الحالي 251 رخصة صيد ترفيهي جديدة، منها 206 رخص للصيد الترفيهي السنوي، و45 رخصة للصيد الترفيهي الأسبوعي، فيما جددت 113 رخصة للصيد الترفيهي السنوي.