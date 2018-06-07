بطولة عام زايد للبولينج تختتم الليلة

أبوظبي (الاتحاد)

تختتم مساء اليوم، بصالة مركز خليفة الدولي للبولينج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بطولة عام زايد الرمضانية للبولينج التي تقام برعاية شركة أدنوك لمختلف الفئات والأعمار والمستويات، والتي ضمت أكثر من 120 لاعباً ولاعبة على مستوى الدولة، وبعض دول التعاون في مقدمتها السعودية والكويت وسلطنة عمان في الفئات الثلاث التي ضمتها البطولة.

ويقام في الختام البطولة الرئيسة المفتوحة التي يقف في صدارتها كوكبة من شباب الإمارات في مقدمتهم الدولي حسين السويدي، بمعدل 237 نقطة، وفي المركز الثاني أحمد المهري بـ 234 نقطة، وفي المركز الثالث سلطان محمد خليفة القبيسي بـ 233 نقطة، مستفيداً من إحراز رمية الـ 300 وهي أول أعلى رمية والتي وضعته ضمن لاعبي القمة في الترتيب العام للبطولة.

وضمن قائمة العشرة الأوائل حسب الترتيب، نجد عيسى أحمد، الدولي شاكر علي، عيسى سيف سالم، فيصل اليافعي، الفلبيني هاشم جنومل، محمد المرزوقي، سالم المحرمي والعماني حسن الخروصي، فيما تراجع مواطنه غالب البوسعيدي للمركز إلى المركز الـ 23، وفي المركز الـ 29 جاء السعودي محمد ياسر أبو الريش.

وتتصدر بطولة السيدات سارة الملا ورحمة مبارك الشرقي في المركز الثاني وثالثة الكويتية مريم.