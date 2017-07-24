3 آلاف درهم مخالفة عدم تنظيف المركبة

أبوظبي (الاتحاد)
نفذت دائرة الشؤون البلدية والنقل &ndash بلدية مدينة أبوظبي، حملة واسعة لمواجهة ظاهرة السيارات المهملة في الأحياء السكنية، والأماكن العامة لفترات طويلة دون العناية بها، وذلك ضمن مساعيها للحفاظ على مظهر المدينة وحماية البيئة.
وتم خلال الحملة التي نفذتها البلدية في منطقتي مصفح والمفرق الصناعيتين، تحرير 141 مخالفة بحق أصحاب السيارات المهملة المغطاة بالأتربة وسحب هذه السيارات إلى منطقة الحجز، وذلك نظراً لدورها في تشويه المظهر الحضاري للمدينة، كما أنذرت 298 سيارة خلال الحملة، وأثناء ذلك دعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع المحافظة على مظهر سياراتهم، وعدم تركها دون تنظيف تفادياً للحجز أو للغرامات المالية التي تصل إلى 3000 درهم بحسب ما نص عليه القانون رقم 2 لعام ،2012 وعند حضور المخالف إلى البلدية يعرض عليه التصالح مع البلدية ودفع 50 % من قيمة المخالفة، ولكن عند تكرارها تتضاعف الغرامة، إضافة إلى تكاليف الحجز اليومية والتي يتم حسابها على حسب نوع المركبة المسحوبة والمنطقة التي تم سحبها منها.
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كما أشارت بلدية مدينة أبوظبي إلى حرصها الشديد على الاستمرار بتنفيذ مثل هذه الحملات لتعريف الجمهور بآثار هذه الظاهرة على المجتمع والبيئة، ودعوتهم للمساهمة في جهودها للحد من كل أشكال المشوهات البصرية، وضرورة الحفاظ على النواحي الحضارية والجمالية في إمارة أبوظبي.