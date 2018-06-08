«مفتاح الخاطري»​ بالرمس تصل المحطة الأخيرة

رأس الخيمة (الاتحاد) ​

تختتم اليوم بطولة مفتاح الخاطري الرمضانية لكرة القدم التي ينظمها النادي السوداني برأس الخيمة، وذلك بلقاء فريقي الجالية السودانية «ب» ونجوم الشارقة، بعد أن فاز فريق الجالية السودانية «ب» على الأخوة 3-1 في الدور نصف النهائي، كما فاز نجوم الشارقة على الجالية «أ» بثلاثية نظيفة. ​

وكانت البطولة انطلقت قبل أسبوعين بملاعب نادي الرمس وسط حضور كبير، وقدمت الفرق المشاركة مستويات جيدة، وسط أجواء من المنافسة القوية لبلوغ النهائي. ​

وأكد جمال عبيد، رئيس اللجنة المنظمة، اكتمال الترتيبات الخاصة بالنهائي، وقال: نادي الرمس يستحق الشكر والتقدير على مبادراته باستضافة مباريات البطولة وتهيئة الأجواء أمام النجاح المطلوب، وتقديم كل ما يلزم لتحقيق النجاح، انطلاقاً من الدور الريادي للنادي في دعم الفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة، موضحاً أن مبادرة اللقاء الاستعراضي بين نجوم الجالية وقدامى نادي الرمس تعكس القيمة الكبيرة لعطاء أبرز النجوم في «الزمن الجميل».​

وأضاف: أعدت اللجنة المنظمة فقرات متنوعة للنهائي منها مباراة استعراضية بين قدامى نادي الرمس والجالية السودانية على الملعب الرئيس في نادي الرمس بمشاركة بعض نجوم الكرة الإماراتية، حيث قام محمد سالم بشر الطنيجي، لاعب نادي الرمس السابق، بتهيئة أفضل الظروف لدعم نجاح اللقاء الاستعراضي وترتيب وجود النجوم القدامى في النادي ودعوتهم للمشاركة في اللقاء، إذ يتوقع مشاركة محمد الحمر، أحمد الحمر، محمد منصور، سالم سلطان، علي العماش، جاسم كاسين، طالب سلطان، راشد عاشور، صالح الطنيجي، سيف حمدون وغيرهم من النجوم الذين عبروا عن حالة كبيرة من التجاوب مع فكرة اللقاء الودي.​

وأوضح جمال عبيد جاهزية قدامى نجوم الجالية لتقديم المستوى الفني الجيد، بعدما تأكدت مشاركة فوزي التعايشة، دفع الله حاج سعيد «جميل»، حاتم معني، محمد علي الجاك، سليمان عبدالعزيز، ماهر حسن، أبشر النويري، عبد الرحمن لا ميدو، محمد النويري والدولي الإماراتي عمار الدوخي.​