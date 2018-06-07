«الإمارات للسياقة» يتوج بكأس كرة القدم للصالات

رضا سليم (دبي)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، مساء أمس الأول، فريق «الإمارات للسياقة» بكأس بطولة كرة قدم الصالات، بعد فوزه على البحري بركلات الترجيح 3-2 في مباراة امتدت إلى 4 أشواط وانتهت بالتعادل 5-5، وحسمت ركلات الترجيح النهائي الكبير الذي اختتمت به منافسات النسخة السادسة لدورة ند الشبا الرياضية التي نظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتنافس فيها أكثر من 5 آلاف رياضي ورياضية في 11 لعبة فردية وجماعية.

وتعد المرة الأولى التي يحرز فيها «الإمارات للسياقة» اللقب، ليدخل القائمة الذهبية مع الجوارح بطل النسخة الأولى (2013) وفهود زعبيل لقب النسخة الثانية (2014)، فيما توج الجوكر بلقبي النسختين 2015 و2016 وأحرز الطاهر لقب العام الماضي.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه اللواء خليفة عبد الله المري القائد العام لشرطة دبي ورئيس اللجنة المنظمة للدورة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي مدير الدورة، بتتويج الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، وهي: الإمارات للسياقة البطل، الذي حصل على جائزة قدرها مليون درهم، والبحري الوصيف، وجائزته 700 ألف درهم، وشرطة دبي صاحب المركز الثالث، وجائزته 500 ألف درهم.

كما كرم سموه اللاعبين الحاصلين على الجوائز الفردية، حيث نال ويليامز من فريق الإمارات للسياقة جائزة أفضل لاعب أجنبي وجائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف، فيما نال أحمد عبد الله من فريق الطاهر جائزة أفضل لاعب مواطن، وحسن علي من الإمارات للسياقة جائزة أفضل حارس مرمى.