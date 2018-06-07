«ماكلان» بطل الجولة الخامسة لكأس زايد

عصام السيد (استوكهولم)

حلق الجواد «ماكلان» لستال ابيرتيف، للعام الثاني على التوالي، بلقب الجولة الخامسة من كأس زايد للخيول العربية الأصيلة، وظفرت الفارسة البلجيكية سارا فيرميرش، على صهوة «وات أوندر» للاجينتا وفيكتوريا بوبيرج، بلقب الجولة الخامسة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، فيما نالت الطفلة ستينا لانده على صهوة «سجوبرينسيس باجونيت» لفاميا لانده لقب الجولة الثانية من البطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني لمسافة 250 متراً، والتي أقيمت أمس الأول، بمضمار حديقة «جاردت» العشبي في العاصمة السويدية استوكهولم، ضمن فعاليات النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بحضور جماهيري غفير بلغ أكثر من 55 ألف شخص، جاء لمتابعة السباقات التي تزامنت مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده واحتفالات السويد باليوم الوطني، بشعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة.

وتأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وتميز سباق كأس زايد الذي خصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1500 متر، البالغ إجمالي جوائزه 35 ألف يورو، بالإثارة والتشويق، بمشاركة 7 من نخبة الخيول في أوروبا.

واحتفظ الجواد «ماكلان» للعام الثاني على التوالي باللقب، بعد أن تفوق بسهولة على منافسيه بقيادة الفارس مارتنرودريجو، وبإشراف فانجا ساندروب جاكرسروه، وحل ثانياً «داينميت» بقيادة كارلوس لوبيز، وثالثاً «المونتزيه مونلو» بقيادة اليون شيفاز.