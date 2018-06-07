رونالدو يقرر الرحيل عن ريال مدريد

لشبونة (د ب أ)

كشفت صحيفة «ريكورد» البرتغالية أن قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، قرر الرحيل عن ناديه ريال مدريد الإسباني. «رونالدو يرحل عن ريال مدريد»، كان هذا هو عنوان الصفحة الرئيسة من الصحيفة البرتغالية التي أشارت أيضاً إلى أن قرار اللاعب «لا رجعة فيه».

وأفادت «ريكورد» أن السبب وراء قرار رونالدو هو أن رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، لا يرغب في تحسين شروط عقد اللاعب.

ويمتد تعاقد رونالدو (33 عاماً) الحالي مع النادي الملكي حتى عام 2021.

ومن جانبها، أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن المدير العام لريال مدريد، خوسيه أنخيل سانشيز، اجتمع قبل أيام قليلة مع وكيل أعمال اللاعب البرتغالي، خورخي مينديز، ليخبره بأن ناديه ليس مستعداً لقبول طلباته.