60 ألف مسافر عبر مطار عدن الدولي عام 2016



تاريخ النشر: الأحد 22 يناير 2017 عدن (وكالات) بلغ عدد المسافرين الواصلين والمغادرين عبر مطار عدن الدولي 60 ألفاً و649 مسافراً خلال العام الماضي. وأكد مدير الجوازات في المطار العقيد أرسلان الهمشري لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن حركة المسافرين في المطار بدأت تعود إلى طبيعتها بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة والسلطة المحلية بعدن. وأوضح أن عدد الواصلين إلى مطار عدن خلال العام الماضي بلغ 25 ألفا و608 شخص، ومن العرب والأجانب 4 آلاف و57 راكباً. كما بلغ عدد المغادرين من اليمنيين والعرب والأجانب قرابة 31 ألف مسافرا. وأكد الهمشري على أن تحسن الجوانب الأمنية في عدن ساهم في تسهيل حركة المسافرين من وإلى مطار عدن الدولي.