السيارة الطائرة تتلقى طلبيات مسبقة

أ ف ب

أعلنت شركة "كيتي هوك" الناشئة أن "سيارة طائرة" كهربائية صغيرة باتت متوافرة لإجراء تجارب عليها وتتلقى طلبيات الشراء في الولايات المتحدة.

وسميت السيارة "فلايير" وهي مزيج من سيارة طائرة ومروحية وهي سهلة القيادة، على ما أكدت "كيتي هوك" مشيرة إلى أن لا حاجة إلى رخصة قيادة طائرة.

والسيارة المصممة للتنقل فوق المياه على ارتفاع ثلاثة أمتار كحد أقصى، مجهزة بقمرة قيادة تتسع لشخص واحد وبحوالى عشر مراوح وهي تشبه الطائرات من دون طيار. والسيارة الطائرة هذه مجهزة بعوامات وتطير بسرعة 32 كيلومترا في الساعة كحد أقصى ولمدة تراوح بين 19 دقيقة و20.

وتهدف "كيتي هوك" إلى رؤية أساطيل هذه السيارات الطائرة تستخدم في نشاطات ترفيهية في العالم.

وبات بإمكان الزبائن المهتمين بشراء "فلايير" أن يسجلوا أسماءهم ليتمكنوا من تجربتها أو شرائها على أن تسلم في مرحلة لاحقة. ولم تكشف الشركة الناشئة عن سعر السيارة هذه.

وكانت حتى الآن عرضت نموذجا أوليا لها.

وتجرى التجارب قرب بحيرة في لاس فيغاس في غرب الولايات المتحدة.

وقد عرضت شركات أخرى مشاريع سيارات طائرة ولا سيما شركة "اوبر".

وتختبر "كيتي هوك" كذلك نموذجا آخر مسمى "كورا" وهو نوع من سيارة كهربائية من دون طيار تهدف إلى العمل مثل شركات الطيران أو سيارات الأجرة إذ على الركاب حجز مقاعدهم. ومن المقرر أن تستمر التجارب عليها مدة ست سنوات.