تراجع مفاجئ للطلب الصناعي في ألمانيا بشهر أبريل الماضي

برلين (د ب أ)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة أمس، تراجع الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا خلال أبريل الماضي، على خلاف التوقعات.

وبحسب البيانات، فقد تراجع الطلب بنسبة 2.5% شهرياً خلال أبريل الماضي، بعد تراجع بنسبة 1.1% خلال مارس الماضي وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب خلال أبريل الماضي بنسبة 0.8% شهرياً. وجاء هذا التراجع بنسبة كبيرة نتيجة تراجع الطلب المحلي بنسبة 4.8%. في الوقت نفسه تراجع الطلب الخارجي على إنتاج المصانع بنسبة 0.8%. وفي حالة استبعاد الطلبيات الكبرى، فإن الطلب الصناعي تراجع خلال أبريل الماضي بنسبة 1.7% شهرياً.

كما تراجع الطلب، بمعدل 0.1%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 2.9% خلال مارس الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 3.6% سنوياً.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء زيادة إجمالي حجم أعمال قطاع التصنيع خلال أبريل الماضي بنسبة 0.3%، مقارنة بالشهر السابق، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وذلك بعد تراجعه بنسبة 0.6% خلال مارس الماضي.