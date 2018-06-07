«مايكروسوفت» تقيم مركز بيانات في أعماق البحر

ريدموند (د ب ا)
أنشأت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية «مايكروسوفت» مركز بيانات ضخماً تحت سطح البحر قرب منطقة «أوركني آيلاند» الإسكتلندية، ويصل طول مركز البيانات 40 متراً، ومقام على شكل غواصة تستطيع استيعاب 864 كمبيوتر خادم. وقد جرى تجميع المركز واختباره في فرنسا، ثم تم نقله على شاحنة مسطحة إلى أسكتلندا، حيث تم تثبيته على قاعدة مثلثة الشكل مملوءة بالحصى لوضعه في قاع البحر.
وذكرت «مايكروسوفت»، أن المركز قادر على العمل لمدة 5 سنوات متصلة دون الحاجة إلى صيانة. في الوقت نفسه، فإنه يمكن الاعتماد على التبريد الطبيعي لتشغيل هذه الخوادم، عندما تكون تحت سطح البحر، في حين أن أجهزة كمبيوتر الخادم الموجودة في مراكز البيانات التقليدية على سطح الأرض تستهلك كميات كبيرة من الطاقة لتشغيل وحدات التبريد فيها.
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