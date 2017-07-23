إقبال متزايد على الصفقات الإلكترونية في الصين

بكين (أ ف ب)

يستخدم عدد متزايد من الصينيين هواتفهم المحمولة لدفع أجرة تاكسي أو أقساط دراسية أو حتى لشراء خضار، إلى حد أن البلد الذي اخترع العملة الورقية يمكن أن يصبح الأول في التخلي عنها.

وفي أحد الأسواق المقامة في الهواء الطلق في بكين، تقوم يانغ كيانكيان بمسح رمز شريطي (باركود) عبر هاتفها النقال للدفع، فتنهي عملية الشراء في ثوان وتغادر بعدها وهي تحمل أكياساً مليئة بالأجاص والبطاطا وبطيخة.

تقول كيانكيان «لدي نقود لكن ليس من السهل إخراجها عندما أكون محملة بالأكياس»، في المقابل، هاتفها في يدها كل الوقت تقريباً.

وازدادت قيمة المشتريات عبر الهواتف العام الماضي 3 أضعاف لتقارب 5 آلاف مليار يورو، بحسب مكتب «آي ريسرتش» للأبحاث.

ويستند هذا الازدهار في الصين، إلى متانة التجارة الإلكترونية في الوقت الذي يبتعد المستهلكون تدريجياً عن نقاط البيع التقليدية.