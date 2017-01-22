الحوثيون يقتحمون مساجد الحديدة

عدن (الاتحاد)

اقتحمت ميليشيات الحوثي عدداً من مساجد محافظة الحديدة، ضمن سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها بحق دور العبادة وانتهاك الحرمات في اليمن منذ إنقلابهم على السلطة.

وأفاد مواطنون في مديرية الزيدية شمال الحديدة، أن الميليشيات اقتحمت مساجد «الجامع الكبير ودير المشهور وأبوبكر الصديق» وقامت بإحراق ومصادرة الكتب الدينية والمؤلفات الفقهية المتواجدة في مكتبات المساجد، مضيفين أن الميليشيات قامت باستبدال تلك المؤلفات بمنشورات وكتب خاصة بجماعة الحوثي الطائفية. وأشار المواطنون أن الحوثيين هددوا القائمين على تلك المساجد بالاعتقال والزج في السجن في حال تم الاعتداء على الكتب والملازم الخاصة بهم والتي تم وضعها في مكتبات المساجد.